ЧМ-2010: завершился матч Бразилия – КНДР

Завершился последний из сегодняшних матчей ЧМ-2010. В группе G встречались сборные Бразилии и КНДР. Счет 2:1. Голы: Майкон 55, Элано 72 - Юн Нам Джи, 89.

Напомним, что ранее в этой группе сыграли сборные Кот-д`Ивуар и Португалии (счет 0:0), а в группе F - сборные Новой Зеландии и Словакии (счет 1:1. Голы: Рид 90+3, Виттек 49).

Завтра играют: в группе H Испания – Швейцария и Гондурас - Чили; в группе A второй тур откроют ЮАР - Уругвай.