Севастопольские марафонцы готовы плыть в Мраморное море

Севастопольские 46-летние пловцы-марафонцы Олег СОФЯНИК и Роман ЧЕРНЕНКО в предстоящие выходные намерены впервые совершить заплыв из Черного в Мраморное море.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в общественной организации "Объединение поддержки и развития молодёжи и спорта в Севастополе", пловцы будут стартовать от находящейся на входе в пролив Босфор турецкой крепости Руммели Фенери („Крепость-маяк”) и финишировать на острове Баюкада в Мраморном море. Длина дистанции составит около 60 километров.

Как рассказал журналистам О.СОФЯНИК, заплыв будет посвящён "Героям первой и второй обороны города Севастополя и одноимённому теплоходу «Герои Севастополя», который нам всегда помогает".

Р.ЧЕРНЕНКО в интервью УНИАН сообщил, что плыть они с О.СОФЯНИКОМ будут ближе к европейскому, или правому, берегу Босфора.

Справка УНИАН. Для О.СОФЯНИКА это будет 55-й марафонский заплыв. Менее месяца назад он переплыл Средиземное море от Туниса до острова Сицилия, преодолев 160 километров. Для Р.ЧЕРНЕНКО это третий марафонский заплыв.

В начале 1970-х пролив Босфор вдоль проплывал индийский пловец.