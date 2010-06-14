ЧМ-2010: завершился матч Италия – Парагвай
23:20, 14 июня 2010Спорт
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Италия добивается ничьей
Завершился последний из сегодняшних матчей ЧМ-2010. В группе F встречались сборные Италии и Парагвая. Счет 1:1. Голы: Росси 63 - Алькарас, 39.
Напомним, что ранее сыграли сборные, выступающие в группе E: Нидерландов и Дании (cчет 2:0. Голы: Поульсен 46 авт., Куйт 85) и Японии и Камеруна (счет 1:0. Гол: Кейсуке Хонда, 39).
Завтра играют: в группе F Новая Зеландия – Словакия; в группе G Бразилия – КНДР и Кот-д-Ивуар – Португалия
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