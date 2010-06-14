ЧМ-2010: завершился матч Япония – Камерун
18:51, 14 июня 2010Спорт
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Вечером на поле выйдет нынешний чемпион
Завершился еще один из сегодняшних матчей ЧМ-2010. В группе Е встречались сборные Японии и Камеруна. Счет 1:0. Гол: Кейсуке Хонда, 39.
Напомним, что ранее в этой же группе сыграли сборные Нидерландов и Дании. Счет 2:0. Голы: Поульсен 46 авт., Куйт 85.
Завершающая игра дня – в 21:30 в группе F. Против сборной Парагвая выйдут играть действующие чемпионы мира итальянцы.
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