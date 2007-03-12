Шахтер продал своего вратаря Спартаку
10:18, 12 марта 2007Спорт
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Контракт заключили на три года
|Стипе ПЛЕТИКОСА
Как сообщили УНИАН в пресс-службе "Шахтера", С.ПЛЕТИКОСА поблагодарил президента клуба Рината АХМЕТОВА и главного тренера Мирчу ЛУЧЕСКУ за то, что они "выбрали для него хороший клуб". "Надеюсь получить там неплохую игровую практику. Этот переход в "Спартак" очень важен для меня и моей карьеры", - прокомментировал контракт с московским клубом С.ПЛЕТИКОСА.
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