Интер одержал принципиальную победу

«Интер» одержал важную для себя и своих болельщиков победу, в самом принципиальном в сезоне противостоянии обыграв «Милан». Этот результат немного подсластил чёрно-синим вылет из Лиги чемпионов.

«Интеру» победить было принципиально важно. Выигрыш в миланском дерби для него всегда важен принципиально, но особенно – после того, как «Милан» прошёл дальше, в четвертьфинал Лиги, а «Интеру» этого сделать не удалось. Для болельщиков же хорошей красной тряпкой послужил ещё и переход в стан соперников Роналдо, долгое время выступавшего именно за «Интер».

Его появление на поле трибуны, на которых по причине хозяйского статуса чёрно-синих большинство было представлено именно их болельщиками, встретили слаженным свистом. И хотя нападающий в итоге нашёл, что ответить на этот свист, довольными домой ушли именно поклонники «Интера». Надо сказать, что преимуществом большую часть матча владела их команда. И то, что первый тайм закончился не в её пользу – в какой-то мере стечение обстоятельств.

Так, ещё на тридцатой минуте хозяева могли открыть счёт, но судья вместо назначения пенальти за фол Бонеры на Ибрагимовиче показал последнему жёлтую карточку за симуляцию. Впрочем, это не слишком расстроило «Интер». Он продолжал атаковать и выглядеть лучше. Вскоре Креспо с близкого расстояния головой не попал в ворота, а ещё через несколько минут он же не дотянулся до мяча, посланного совершившим красивейший сольный проход Луишем Фигу.

И как раз в момент наибольшего давления хозяев забили гости. Роналдо обыграл Максвелла и точно пробил в дальний угол.

Вторая половина началась прогнозируемо. «Милан» всё устраивало, и он держался за добытое преимущество. Держался как мог, но всё же не достаточно для того, чтобы «Интер» не забил. Уже в самом начале второй половины отличный шанс сравнять счёт имел Ибрагимович – Дида свою команду спас. Почти тут же «Милан» мог забить второй мяч, но Гаттузо немного не попал в ворота.

А «Интер» спустя секунды – попал. Ибрагимович с левого фланга отдал пас в штрафную, где Хулио Крус одним касанием переиграл Диду.

«Милан» ещё попытался что-то противопоставить, но ничего серьёзного у него так и не вышло. «Интер», как и в первом тайме, выглядел лучше, но на этот раз случилось то, что должно было случиться. Янкуловски ошибся в обороне, что позволило Крусу приблизиться к штрафной, отдать точный пас на Ибрагимовича – и с этой, далеко не первой в матче попытки, тому всё-таки удалось забить. Ничего серьёзного с этой минуты «Милану» создать так и не удалось.

Эта победа принесла «Интеру» удовлетворение, но не более. В том, что команда завоюет чемпионство у себя в стране, не приходилось сомневаться и до матча. Тем не менее, теперь болельщики черно-синих могут спать спокойно. До следующего дерби они – короли в Милане.

Чемпионат Италии. Серия А

28-й тур

«Интер» - «Милан» - 2:1 (0:1)

«Рома» - «Удинезе» - 3:1 (2:0)

«Палермо» - «Фиорентина» - 1:1 (0:1)

«Реджина» - «Лацио» - 2:3 (1:2).

«Эмполи» - «Ливорно» - 2:2 (2:0).

«Торино» - «Катанья» - 1:0 (0:0).

«Аталанта» - «Парма» - 1:1 (0:0)

«Сиена» - «Асколи» - 0:1 (0:1).

«Кьево» - «Мессина» - 1:1 (0:0).

Газета.ру

Фото Reuters/Yahoo!