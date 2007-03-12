Интер одержал принципиальную победу
Чуда не случилось
|We are the champions...
«Интеру» победить было принципиально важно. Выигрыш в миланском дерби для него всегда важен принципиально, но особенно – после того, как «Милан» прошёл дальше, в четвертьфинал Лиги, а «Интеру» этого сделать не удалось. Для болельщиков же хорошей красной тряпкой послужил ещё и переход в стан соперников Роналдо, долгое время выступавшего именно за «Интер».
Его появление на поле трибуны, на которых по причине хозяйского статуса чёрно-синих большинство было представлено именно их болельщиками, встретили слаженным свистом. И хотя нападающий в итоге нашёл, что ответить на этот свист, довольными домой ушли именно поклонники «Интера». Надо сказать, что преимуществом большую часть матча владела их команда. И то, что первый тайм закончился не в её пользу – в какой-то мере стечение обстоятельств.
|...что я могу еще сказать
И как раз в момент наибольшего давления хозяев забили гости. Роналдо обыграл Максвелла и точно пробил в дальний угол.
Вторая половина началась прогнозируемо. «Милан» всё устраивало, и он держался за добытое преимущество. Держался как мог, но всё же не достаточно для того, чтобы «Интер» не забил. Уже в самом начале второй половины отличный шанс сравнять счёт имел Ибрагимович – Дида свою команду спас. Почти тут же «Милан» мог забить второй мяч, но Гаттузо немного не попал в ворота.
|Контраргумент Ибрагимовича
«Милан» ещё попытался что-то противопоставить, но ничего серьёзного у него так и не вышло. «Интер», как и в первом тайме, выглядел лучше, но на этот раз случилось то, что должно было случиться. Янкуловски ошибся в обороне, что позволило Крусу приблизиться к штрафной, отдать точный пас на Ибрагимовича – и с этой, далеко не первой в матче попытки, тому всё-таки удалось забить. Ничего серьёзного с этой минуты «Милану» создать так и не удалось.
Эта победа принесла «Интеру» удовлетворение, но не более. В том, что команда завоюет чемпионство у себя в стране, не приходилось сомневаться и до матча. Тем не менее, теперь болельщики черно-синих могут спать спокойно. До следующего дерби они – короли в Милане.
Чемпионат Италии. Серия А
28-й тур
«Интер» - «Милан» - 2:1 (0:1)
«Рома» - «Удинезе» - 3:1 (2:0)
«Палермо» - «Фиорентина» - 1:1 (0:1)
«Реджина» - «Лацио» - 2:3 (1:2).
«Эмполи» - «Ливорно» - 2:2 (2:0).
«Торино» - «Катанья» - 1:0 (0:0).
«Аталанта» - «Парма» - 1:1 (0:0)
«Сиена» - «Асколи» - 0:1 (0:1).
«Кьево» - «Мессина» - 1:1 (0:0).
Фото Reuters/Yahoo!