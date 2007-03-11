Валуев хоть сейчас готов драться с Кличко

Украинский боксер Владимир КЛИЧКО в субботу в Германии отстоял титул чемпиона мира по версии IBF в тяжелом весе в бою с американцем Рэем ОСТИНОМ. Поединок завершился уже во втором раунде техническим нокаутом. После боя победитель признался, что его следующей целью является встреча с российским гигантом Николаем ВАЛУЕВЫМ, чемпионом по версии WBA.

Как передает РИА «Новости», в свою очередь Н.ВАЛУЕВ, которые сейчас находится в Берлине, где продолжает подготовку к очередному бою, заявил, что давно ожидает предложения о бое с В.КЛИЧКО.

«Мне много раз задавали этот вопрос, и мой ответ не изменился, - приводит слова Н.ВАЛУЕВА пресс-служба Федерации профессионального бокса России. - Конечно, все зависит от моего менеджмента, но я готов выйти на ринг против КЛИЧКО в любой момент».

Также «русский великан» поделился мнением о поединке В.КЛИЧКО с Р.ОСТИНОМ. «Я, разумеется, считал его (В.КЛИЧКО – УНИАН) фаворитом в бою, но я разочарован выступлением ОСТИНА. С самого первого удара гонга он ошибся в сильных сторонах КЛИЧКО. Он думал, что КЛИЧКО бьет только справа, и это делает его поражение нокаутом закономерным», - отметил чемпион мира по версии WBA.