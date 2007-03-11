Итоги 18 тура Чемпионата Украины по футболу

Шахтер сократил разрыв

10 марта состоялись два матча: Кривбасс (Кривой Рог) - Динамо (Киев) 1:1 Металлург (Запорожье) - Черноморец (Одесса) 1:0 Сегодняшние матчи завершились с такими результатами: Заря (Луганск) – Карпаты (Львов) 1:0 Арсенал (Киев) - Таврия (Симферополь) 0:1 Металлург (Донецк) - ФК Харьков1:2 Ворскла (Полтава) - Днепр (Днепропетровск) 0:1 Ильичевец (Мариуполь) – Сталь (Алчевск) 0:0 Металлист (Харьков) - Шахтер (Донецк) 0:1 "Шахтер" сократил отставание от лидера. В итоге после 18 тура Чемпионата Украины по футболу тройка лидеров выглядит следующим образом: 1) "Динамо" - 46 очков, 2) "Шахтер" - 44 очка, 3) "Металлист" - 30 очков.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter