Итоги 18 тура Чемпионата Украины по футболу

19:47, 11 марта 2007
Спорт
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Шахтер сократил разрыв

10 марта состоялись два матча:

Кривбасс (Кривой Рог) - Динамо (Киев) 1:1

Металлург

(Запорожье) - Черноморец (Одесса) 1:0

Сегодняшние матчи завершились с такими результатами:

Заря (Луганск) – Карпаты (Львов)  1:0

Арсенал

(Киев) - Таврия (Симферополь) 0:1

Металлург (Донецк) - ФК Харьков1:2

Ворскла (Полтава) - Днепр (Днепропетровск) 0:1

Ильичевец

(Мариуполь) – Сталь (Алчевск) 0:0

Металлист

 (Харьков) - Шахтер (Донецк) 0:1

"Шахтер" сократил отставание от лидера. В итоге после 18 тура Чемпионата Украины по футболу тройка лидеров выглядит следующим образом: 1) "Динамо" - 46 очков, 2) "Шахтер" - 44 очка, 3) "Металлист" - 30 очков.

 

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