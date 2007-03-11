Итоги 18 тура Чемпионата Украины по футболу
19:47, 11 марта 2007Спорт
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Шахтер сократил разрыв
10 марта состоялись два матча:
Кривбасс (Кривой Рог) - Динамо (Киев) 1:1 Металлург
Металлург(Запорожье) - Черноморец (Одесса) 1:0
Сегодняшние матчи завершились с такими результатами:
Заря (Луганск) – Карпаты (Львов) 1:0 Арсенал
Арсенал(Киев) - Таврия (Симферополь) 0:1
Металлург (Донецк) - ФК Харьков1:2
Ворскла (Полтава) - Днепр (Днепропетровск) 0:1 Ильичевец Металлист
Ильичевец(Мариуполь) – Сталь (Алчевск) 0:0
Металлист(Харьков) - Шахтер (Донецк) 0:1
"Шахтер" сократил отставание от лидера. В итоге после 18 тура Чемпионата Украины по футболу тройка лидеров выглядит следующим образом: 1) "Динамо" - 46 очков, 2) "Шахтер" - 44 очка, 3) "Металлист" - 30 очков.
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