На чемпионате мира по футболу в ЮАР особым спросом пользуются "вуву-стоп"

00:07, 14 июня 2010
Спорт
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Африканские дудки громче, чем  бензопила

В ЮАР пользуются спросом "анти-вувузелы"  С первых же дней проведения чемпионата мира в ЮАР стал ассоциироваться со звуками вувузел – африканских дудок. Однако далеко не всем приходится по нраву непрекращающийся шум, похожий на жужжание роя пчёл, издаваемый этими приспособлениями.

Так, в магазинах Кейптауна особым спросом пользуются ушные затычки для подавления шума "вуву-стоп", использующиеся специально против вувузел, сообщает AFP.

"Я мог бы продать 300 штук только сегодня. И ещё столько же вчера. Но у меня было всего 200 штук, и они уже почти закончились", - сетует один из местных продавцов.

Вувузелы могут производить шум до 130 децибел, при этом аналогичный показатель для бензопилы составляет 100 децибел.

Чемпионат ру

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