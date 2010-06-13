Результаты матчей ЧМ-2010
23:19, 13 июня 2010Спорт
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У нас - первый крупный счет
Сегодня состоялись три матча Чемпионата мира по футболу 2010.
Группа С. Алжир - Словения 0:1 (Корен 79)
Группа D. Сербия - Гана 0:1 (Гиан 85 пен), Германия - Австралия * 4:0 (Подольски 8, Клозе 26, Мюллер 68, Какау 70)
Завтра играют
Группа Е
Нидерланды - Дания, Япония - Камерун,
Группа F
Италия - Парагвай
* В составе сборной Австралии выступает единственный представитель Украины на ЧМ-2010 Никита Рукавица - австралийский футболист украинского происхождения, игрок нидерландского клуба «Твенте», ныне на правах аренды выступает за бельгийский "Руселаре".
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