Результаты матчей ЧМ-2010

Сегодня состоялись три матча Чемпионата мира по футболу 2010.

Группа С. Алжир - Словения 0:1 (Корен 79)

Группа D. Сербия - Гана 0:1 (Гиан 85 пен), Германия - Австралия * 4:0 (Подольски 8, Клозе 26, Мюллер 68, Какау 70)

Завтра играют

Группа Е

Нидерланды - Дания, Япония - Камерун,

Группа F

Италия - Парагвай

* В составе сборной Австралии выступает единственный представитель Украины на ЧМ-2010 Никита Рукавица - австралийский футболист украинского происхождения, игрок нидерландского клуба «Твенте», ныне на правах аренды выступает за бельгийский "Руселаре".