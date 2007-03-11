Кубок Англии: Челси с трудом избежал позора

Лондонское дерби стало центральным среди четвертьфинальных поединков кубка Англии. "Шпоры" сейчас на ходу, а потому матч обещал стать очень интересным, тем более что в рамках премьер-лиги в этом сезоне "аристократы" уступили на "Уайт Харт Лейн".

Перед встречей Мартин Йол столкнулся с серьезными проблемами с составом. Выбыл раззабивавшийся Робби Кин, не смог сыграть основной голкипер Пол Робинсон. А вот "Челси" предстал в уже привычном составе, слабым местом которого является центр обороны с отсутствием Джона Терри.

Сама игра началась с гола "Тоттенхэма", когда быстрая комбинация с участием Леннона, Дефо и Бербатова закончилась голом последнего. Причем болгарин получал мяч в центре штрафной, находясь между двумя защитниками, что, однако, не помешало нанести ему разящий удар. Да и в последующие минуты счет вполне мог вырасти в пользу гостей.

Постепенно "Челси" выровнял игру и завладел мячом. Атаки на ворота Керни стали чаще, а потому и гол стал вполне логичным, когда фланговый навес с последующей скидкой закончился результативным ударом неприкрытого Лэмпарда. Но радовались хозяева недолго, и уже через шесть минут Петр Чех во второй раз вынимал мяч из сетки собственных ворот. Причем автоголом отметился Микаэль Эссьен, явно не уютно себя чувствовавший на позиции центрального защитника. Ганец в подкате пытался прервать прострел Дефо на Бербатова, чего делать явно не стоило, так как на перехвате готов был сыграть вратарь. Через несколько минут ответным автоголом мог отметиться уже защитник "Тоттенхэма" Майкл Доусон, но его срезку подстраховал Пол Сталтери, в кой-то веки попавший в основной состав.

Недовольный своей командой Жозе Моуриньо делает раннюю замену, выпуская вместо защитника Феррейры атакующего вингера Райта-Филлипса. Но привело это лишь к третьему голу гостей. На этот раз проявил себя Хоссам Гали, что явно стало полной неожиданностью для обороны "аристократов". Египтянин обыгрался в стенку с Дефо, беспрепятственно вошел в штрафную и переиграл Чеха.

До конца тайма ответить "Челси" сумел лишь парой опасных штрафных ударов, результата которые не принесли. С опасных стандартов "синих" начался и второй тайм, но забить вновь могли гости, чего не позволил исключительно талант Петра Чеха, отразившего непростые удары Леннона и Дефо с близкого расстояния.

Возродил интригу за двадцать минут до конца всё тот же Фрэнк Лэмпард. Исполняющий обязанности капитана полузащитник отличился после розыгрыша углового и подарил публике надежду, всё-таки на "Стэмпфорд Бридж" "Челси" в этом сезоне еще не проигрывал. Чудесного спасения пришлось ждать долго, но оно всё-таки произошло, когда вышедший в качестве третьего нападающего Саломон Калу голом завершил скидку Дидье Дрогба.

В оставшееся время "шпоры" могли вырвать победу, благо отличную игру демонстрировал Жермейн Дефо. Но нападающему немного не повезло, в частности, когда мяч угодил в перекладину. А значит результативная ничья, и судьба полуфиналиста кубка Англии решится на "Уайт Харт Лейн".

Кубок Англии. 1/4 финала. "Челси" – "Тоттенхэм" – 3:3 (1:3) Голы: Бербатов, 5 – 0:1, Лэмпард, 22 – 1:1, Эссьен, 28, автогол – 1:2, Гали, 36 – 1:3, Лэмпард, 71 – 2:3, Калу, 86 – 3:3.

"Челси": Чех, Карвальо, Э. Коул (Калу 64), Феррейра (Райт-Филлипс, 34), Баллак, Диарра (Булакруз, 57), Эссьен, Лэмпард, Дрогба, Роббен, Шевченко.

"Тоттенхэм": Керни, Доусон, Ли, Роша, Сталтери, Гали (Гарднер, 81), Леннон (Мальбранк, 76), Таиньо, Зокора, Бербатов (Мидо, 66), Дефо.

Судья: Майк Райли.

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