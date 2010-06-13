Суркис дал совет Марадоне

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис в программе "3 тайм" выразил свое мнение о том, как должна играть сборная Аргентины, чтобы выиграть ЧМ в ЮАР.

"Создалось впечатление, что Аргентина играла в полсилы. Если они не прибавят, то шансов выиграть ЧМ-2010 у них мало.

Аргентине нужен быстрый переход от обороны в атаку и если их начнут прессинговать, то у команды могут возникнуть проблемы. По матчу с Нигерией я бы не сказал, что Аргентина станет чемпионом мира.

Стоит посмотреть больше матчей в группе. Конкуренцию аргентинцам могут составить корейцы", - рассказал Суркис.

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