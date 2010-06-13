В Сумах устроили свой «Чемпионат мира по футболу»

В Сумах завершился розыгрыш «Чемпионата мира по футболу по-сумски» среди любительских команд, победителями которого стали игроки, выступавшии за «сборную Италии».

Как передает корреспондент УНИАН, в соревнованиях принимали участие 32 любительских команды по мини-футболу города Сумы. Футбольные матчи турнира на протяжении месяца каждый день проходили на стадионе «Авангард» в формате проведения Чемпионата мира-2010 в Южно-Африканской Республике.

За жеребьевкой каждая команда-участник турнира представляла сборную-участницу ЧС-2010. Сначала игры проводились в группах, потом – на стадии «плей-офф», а в день старта настоящего чемпионата в ЮАР в Сумах определился чемпион и призеры «Чемпионата мира по футболу по-сумски».

В финальном матче сошлись «сборная Италии» и «сборная Мексики». Основное время закончилось со счетом 3:3, дополнительное время также не обнаружило победителя – 4:4. А в серии послематчевых пенальти победу со счетом 4:1 получили итальянцы.

Матч за третье место у «сборной Гондураса» выиграла «сборная Франции».

По окончании турнира организаторы вручили командам-победителям своеобразные копии Кубка мира по футболу, соответственно, за первое, второе и третье места. Были отмечены также лучший игрок финального матча, лучший бомбардир чемпионата, самый старший и самый молодой игроки.

Спонсоры соревнований вручили также множество как личных, так и командных подарков.

Игры «Чемпионата мира по футболу по-сумски» посетили около десяти тысяч болельщиков.

«Сумы – единственный город в Украине, где подобные турниры проходят с 1998 года в канун проведения чемпионатов мира и Европы по футболу и непременно вызывают большой интерес как со стороны команд-участниц, так и со стороны зрителей, популяризуруя массовый футбол», - отметил президент ассоциации футзала Сум Александр ЕЛШАНСКИЙ.

Стоит отметить, что в этом году количество желающих команд значительно превышало необходимые 32 сборные, которые принимают участие на Чемпионате мира в ЮАР. Кроме того, в этом году в чемпионате по-сумски впервые выступала команда, составленная из студентов из африканских стран, которые учатся в областном центре.

По словам А.ЕЛШАНСКОГО, уникальность таких турниров заключается не только в том, что подобных им нет в других регионах, но и потому, что сумчани уже знают, сборная команда какой страны потенциально может стать обладателем настоящего мирового или европейского первенства, выиграв накануне чемпионат по-сумски. Правда, еще никогда названия сборных команд, которые выигрывали чемпионат по-сумски и настоящие чемпионаты, не совпадали.