ЧМ-2010: словенцы выходят на первое место в группе С

Завершился первый матч сегодняшнего игрового дня Чемпионата мира по футболу в ЮАР. В не очень зрелищном матче сборная Словении переиграла алжирцев с минимальным счетом 1:0. Единственный гол на 79 минуте забил капитан Роберт Корен (на тот момент алжирцы играли в меньшинстве).

Благодаря неоднократно упомянутой ошибке английского вратаря, эта победа позволяет словенцам занять первое место в группе С.