Вратарь англичан надеется пережить ошибку в матче с американцами

Вратарь сборной Англии Роберт Грин полагает, что ошибка в матче против команды США на чемпионате мира по футболу в ЮАР не должна выбить его из колеи, сообщает Рейтер.

В минувшую субботу в стартовой встрече родоначальников футбола на мундиале Грин не сумел зафиксировать мяч после не самого сложного удара в исполнении Клинта Демпси, который принес американцам ничью - 1:1.

"Я видел полет мяча, думал, что уже взял его, но в итоге пропустил. Я понимаю, что это моя ошибка, и никто другой не виноват, но что я могу сделать? Если бы я был моложе, то это действительно могло сломить меня, но все, что можно сделать в такой ситуации - вытащить мяч из сетки и продолжить матч. Необходимо сохранять уверенность в себе и идти вперед. Это была моя ошибка, я должен теперь жить с ней", - сказал 30-летний страж ворот "Вест Хэма".

Его одноклубник, защитник сборной США Джонатан Спектор, поддержал Грина после неудачи.

"У меня смешанные чувства, - признался Спектор. - Конечно, я очень порадовался, когда мы сравняли счет, но я очень расстроен за него персонально. Он мой друг и фантастический голкипер, и именно поэтому он выступает за сборную Англии. У него не было большого количества подобных ошибок, поэтому я очень за него переживаю".

Следующий матч на турнире англичане проведут против сборной Алжира, а американцы сыграют со словенцами. Обе встречи состоятся 18 июня

РИА Новости