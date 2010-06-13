Бессонов остается в «Днепре»

Главный тренер "Днепра" Владимир Бессонов опроверг слухи о смене тренера "Днепра". В интервью телепрограмме "Днепр-Футбол" тренер сказал следующее.

- Я ощущаю одно – доверие. И это очень хорошо. На все разговоры я не обращал никакого внимания. Во время встреч с руководством эта тема даже не поднималась, но при этом, как уже неоднократно говорил, я был готов ко всему: какое бы решение относительно нашего тренерского штаба ни было принято, оно было бы правильным.

Подготовку к новому сезону команда начнет 15 июня.

- Четвертое место – это больная тема для команды "Днепр". Разговор с ребятами еще будет. Команда соберется в полном составе, и 15 числа состоится беседа. Подведем итоги предыдущего сезона, разберемся, почему не решили поставленные задачи. Допущенные ошибки нужно исправить до начала следующего сезона. Предстоит много работы, особенно в плане психологии, - отметил Бессонов.

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