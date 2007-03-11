Кривбасс – Динамо: до сенсации оставалось несколько секунд...

Киевское «Динамо», неожиданно сыграв на выезде вничью с «Кривбассом», дало донецкому «Шахтеру» возможность сократить отставание между командами до двух очков, при условии, что в воскресенье «горняки» обыграют в Харькове «Металлист».

Подопечные Олега Тарана с самого начала взялись возить защиту «Динамо», вскрывая бесчисленные бреши в обороне команды Анатолия Демьяненко. Что там и говорить, если первый удар по воротам «Кривбасса» киевляне сумели нанести лишь на 24-й минуте! А первую по настоящему осмысленную и опасную атаку динамовцы провели лишь на 12-й минуте второго тайма, но капитану «Динамо» Сергею Реброву немного не повезло.

Счет же в матче был открыт на 28-й минуте, когда хозяевам удалась молниеносная атака - Бурдули, получив мяч на фланге, в касание прострелил в штрафную гостей, откуда Сачко, который опередил центральных защитников Динамо, в касание переправил мяч в дальний угол!

После перерыва замены, проведенные Демьяненко, слабо усилили игру команды. Старался только Шацких, но на 80-й минуте не реализовал выход один на один. Однако ему удалось сравнять счет буквально на последних секундах. После розыгрыша углового почти от лицевой линии ворот в падении через себя пробил Клебер, мяч отлетел во вратарскую площадь, откуда Шацких, головой отправил сферу в сетку с трех метров!

«Кривбасс» оставлял поле с ощущением досады, ведь не добавь арбитр шесть (!) минут к основному времени, победа криворожской команде была гарантирована.

Кривбасс – Динамо – 1:1

Кривбасс: Бажан, Бюлюкбаши (Лисицкий, 74), Грановский, Вернибуд, Опря, Ндрека, Рожков, Сачко, Костышин, Бурдули (Котенко, 82), Гигиадзе (Иващенко, 89).

Динамо: Шовковский, Ващук, Каддури, Родриго, Корреа, Милевский (Белькевич, 81), Ребров (Чернат, 63), Михалик, Гусев, Клебер, Маркович (Шацких, 46).

Голы: Сачко, 28 – Шацких, 96.

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