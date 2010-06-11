Томенко: на ЧМ-2010 играет только один украинец

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО на первом этапе чемпионата мира-2010 по футболу будет болеть за Австралию, а во втором - за Бразилию и Испанию.

Об этом он сообщил в комментарии УНИАН, делая прогноз по поводу победителей чемпионата.

“Я как украинец болею за Австралию, потому что на чемпионате играет только один украинец”, - сказал он. По словам Н.ТОМЕНКО, это футболист Никита РУКАВИЦА, который до 14 лет жил в Николаеве, а позже переехал в Австралию и выступает за сборную этой страны. “К сожалению, сборной Австралии вряд ли удастся вклиниться в борьбу за награды”, - сказал он.

На втором этапе, по словам Н.ТОМЕНКО, он будет болеть за те страны, которые будут показывать “настоящий, хороший” футбол и играть не на результат, а для зрителей. “Поэтому на втором этапе я болею за Бразилию или Испанию”, - сказал вице-спикер.