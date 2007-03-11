Владимир Кличко: пришел, ударил, победил (фоторепортаж)

Украинец Владимир Кличко сохранил звание чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе по версии IBF. В немецком Мангейме на SAP-арене в присутствии 16 тысяч зрителей он нокаутировал во втором раунде обязательного претендента, американца Рея Остина.

В первом раунде соперники обошлись без активных действий, а во второй трехминутке Кличко улучил момент для мощного бокового удара с левой, после которого соперник был отброшен к канатам. Украинец тут же нанес еще три боковых удара, и Остин упал.

Американец не смог подняться до окончания счета рефери Эдди Коттона, и Владимиру Кличко была присуждена победа техническим нокаутом. Для него эта победа стала уже 48-й в 51-м поединке, проведенном на профессиональном ринге.

После окончания боя украинец сказал, что теперь будет искать следующего соперника, причем для него не имеет большого значения, с кем драться. "Я очень доволен тем, что смог победить. Надеюсь, что болельщики тоже получили удовольствие. Да, бой был очень коротким, но это тяжелый вес, здесь такое не редкость", - подчеркнул Владимир Кличко.

Лента.ру

Фото Reuters/Yahoo!