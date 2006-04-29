Сегодня в Украине ”День футбола”

Киев. 29 апреля. УНИАН. Сегодня в Украине проводится традиционный Всеукраинский "День футбола".

Как сообщил на пресс-конференции президент Федерации футбола Украины Григорий СУРКИС, “в каждом регионе все причастные к Игре миллионов, начиная от детворы и заканчивая нашими уважаемыми ветеранами, сплотятся на футбольных площадках, стадионах с одной целью - объединить миллионы украинцев в большую футбольную семью”.

В частности, в Киеве празднование Всеукраинского дня футбола состоится на базе спорткомплекса ДЮСШ-15, расположенного на Теремках. В нем будут принимать участие юные футболисты, ветераны футбола, игроки профессиональных клубов. Состоится большое количество мини-турниров, матчей и встреч.

Г.СУРКИС отметил, что аналогичные и даже более масштабные события запланированы в регионах. Например, в центре Донецка пройдет праздник уличного футбола. На площадках с искусственным покрытием дети и взрослые примут участие в играх и различных конкурсах.

В Севастополе кроме турнира уличных команд на десяти мини-площадках с искусственным покрытием Федерация футбола города проведет благотворительную акцию передачи местному лечебно-физкультурному диспансеру медицинского оборудования на сумму 50 тыс. грн.

В рамках празднования Дня футбола на Волыни состоится региональный смотр-конкурс и турнир среди школ-интернатов для детей сирот.

“В этот день тысячи мальчиков и девочек по всей Украине получат заряд бодрости и маленькие уроки футбола, будут приобщаться к здоровому образу жизни”, - подытожил президент ФФУ.

Кроме того, сегодня состоится и 15-й тур детско-юношеской футбольной лиги страны, который станет еще одним элементом большого всеукраинского праздника.