Кличко намерен превратить лицо Хэя в пиццу

Чемпион мира по версии IBF и WBO в супертяжелом весе Владимир КЛИЧКО намерен превратить лицо британского боксёра Дэвида ХЭЯ в пиццу.

Как сообщает “Газета.ру” со ссылкой на Sky Sports, он сказал: «Я хочу драться с ХЭЕМ даже больше, чем мой брат. Но Виталий также очень хочет встретиться с ним. От ХЭЯ мы постоянно слышим оскорбления в наш адрес. Я хочу превратить лицо ХЭЯ в пиццу? Да, и могу сказать в какую – в пиццу Пепперони с салями. Сейчас мне 34 года и, пожалуй, сейчас я нахожусь на пике своей формы. У меня нет даже мысли о том, что я в ближайшее время покину ринг. Я слышал, что ХЭЙ хочет уйти из бокса в 31 год. И это меня не удивило – он же трус».