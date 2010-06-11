Сегодня стартует чемпионат мира по футболу

В Южно-Африканской Республике (ЮАР) сегодня стартует XIX чемпионат мира по футболу. Впервые мировое первенство, которое проводится раз в четыре года, будет принимать африканское государство. На организацию соревнования страна потратила около 4,5 млрд долл., сообщает РосБизнесКонсалтинг.

На матчи ЧМ-2010 выпущено примерно 3 млн билетов, 97% из которых на сегодняшний день реализованы. Ожидается, что матчи мирового первенства посетят примерно 300 тыс. иностранных туристов, а также главы 24 государств. Турнир пройдет на 10 стадионах, пять из которых были построены специально к этому чемпионату. Всего гостей и участников ЧМ-2010 примут девять городов ЮАР, а в Йоханнесбурге матчи пройдут на двух аренах.

Участие в чемпионате мира примут сборные команды из 32 стран мира: 13 из Европы, 6 из Африки, по 4 из Азии и Южной Америки, 3 - из Северной Америки, 2 - из Океании.

Футбольные команды, участвующие в чемпионате мира, разбиты на 8 групп:

A. ЮАР, Мексика, Уругвай, Франция

B. Аргентина, Нигерия, Корея, Греция

C. Англия, США, Алжир, Словения

D. Германия, Австралия, Сербия, Гана

E. Нидерланды, Дания, Япония, Камерун

F. Италия, Парагвай, Н.Зеландия, Словакия

G. Бразилия, КНДР, Кот-д`Ивуар, Португалия

H. Испания, Швейцария, Гондурас, Чили

Две лучшие сборные из каждой группы получат право сыграть в финальной стадии мирового первенства. Решающие игры, начиная с 1/8 финала, пройдут по системе "плей-офф". Финальный матч мирового первенства состоится 11 июля.

Действующим чемпионом мира является сборная Италии, четыре года назад в Германии переигравшая в финале сборную Франции в серии пенальти. Помимо этих двух команд, в числе возможных претендентов на победу специалисты называют также сборные Бразилии, Аргентины, Испании, Англии, Голландии и Германии.