До старта ЧМ-2010 остаются сутки

Считанные часы остались до старта 19-го футбольного Чемпионата мира в ЮАР, участниками которого станут 32 сильнейших команды планеты.

Официально мундиаль стартует 11 июня и завершится ровно через месяц, 11 июля. За день до открытия, 10 июня пройдет праздничный концерт открытия турнира на стадионе "Орланд" в Йоханнесбурге. Звездой концерта станет Шакира, которая вместе с группой Freshlyground исполнит официальный гимн Чемпионата мира - песню "Time for Africa" ("Время Африки").

Прямую трансляцию матчей ЧМ-2010 в Украине будут вести Первый национальный и ICTV.

Комментировать матчи ЧМ-2010 года, которые будет транслировать Первый Национальный, будет Савик Шустер, на ICTV будут три комментатора - Босянок, Вацко и Джулай.

По материалам Gazeta.ua