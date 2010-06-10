Судья, которому попало в голову копье, скончался

Спортивный судья, который в мае этого года был ранен в голову копьем на соревнованиях юных копьеметателей, в среду скончался в одной из больниц Таллина, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя Эстонского союза легкой атлетики.

Копье попало в голову 77-летнему судье международной категории Эдгару Аавику во время соревнований на стадионе Audentes в Таллине 12 мая. Когда судью несли в карету скорой помощи, он еще был в сознании и чувствовал себя удовлетворительно, но уже в больнице потерял сознание и больше в себя не приходил.

Расследование происшествия, проведенное союзом легкой атлетики, показало, что Аавик был сам виноват в случившемся, так как занял неправильную позицию в секторе для метания.