Украину посетит операционный директор Евро-2012

На следующей неделе Украину посетит директор чемпионата Европы по футболу 2012 года в УЕФА Мартин КАЛЛЕН.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня в Донецке на пресс-конференции глава оргкомитета Евро-2012 в Украине Маркиян ЛУБКИВСКИЙ.

«В настоящее время в Украине работают три группы экспертов УЕФА, а на следующей неделе ожидаем приезд в Украину операционного директора УЕФА Мартина КАЛЛЕНА», - сказал М.ЛУБКИВСКИЙ.

Он отметил, что М.КАЛЛЕН в Киеве «встретится с вице-премьер-министром, и в течение встречи будут обсуждаться все проблемы (существующие сегодня в Украине в вопросах подготовки страны к Евро-2012) детально».

К проблемным вопросам руководитель украинского оргкомитета чемпионата отнес строительство в принимающих украинских городах аэропортов, гостиниц и автомобильных дорог.

«Нужно решать проблемы мобильного пассажирского транспорта в городах, вопросы размещения гостей чемпионата, очень важно построить и вовремя ввести в эксплуатацию те отели, которые запланированы… и строительство дорог – тоже важная проблема», - подчеркнул М.ЛУБКИВСКИЙ.

Он также отметил, что необходимо расширять работу украинских аэропортов.

«Очень важно расширять международную географию украинских аэропортов, потому что сегодня добраться из Европы практически можно только в Киев, а в Донецк, Львов и Харьков существуют только одиночные рейсы», - констатировал М.ЛУБКИВСКИЙ.