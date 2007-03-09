Результаты жеребьёвки 1/4 Лиги чемпионов

За выход в полуфинал Лиги чемпионов по футболу английский "Челси" поборется с испанской "Валенсией". Об этом стало известно после того, как в Афинах состоялась жеребьевка четвертьфинальной стадии.

В других матчах 1/4 финала итальянский "Милан" встретится с немецкой "Баварией", голландский ПСВ "Эйндховен" с английским "Ливерпулем", а итальянская "Рома" с "Манчестером".

Победитель пары "Челси" - "Валенсия" сыграет в полуфинале с ПСВ или с "Ливерпулем". А лучший из пары "Рома" - "Манчестер" оспорит путевку в финал у "Милана" или "Баварии".

Первые матчи 1/4 финала турнира пройдут 3-4 апреля, а ответные состоятся через неделю, 10-11 апреля.

Полуфиналы состоятся 24-25 апреля и 1-2 мая, а финал Лиги чемпионов пройдет в столице Греции Афинах 23 мая 2007 года. При этом хозяином финального матча будет считаться лучшая команда из квартета "Рома" - "Манчестер"- "Милан" - "Бавария".