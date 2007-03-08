Букмекеры назвали Челси фаворитом Лиги чемпионов...

Авторитетная букмекерская контора William Hill опубликовала ставки на победу в Лиге чемпионов нынешнего сезона после завершения матчей первого раунда плей-офф.

Главным фаворитом, по мнению букмекеров, является лондонский "Челси", еще никогда в своей истории не побеждавший в Лиге чемпионов. Ставки на победу клуба принимаются из расчета 3,75 к 1.

Следом за "Челси" идет "Манчестер Юнайтед", ставки на который – 4,33 к 1, а затем "Ливерпуль" – 6 к 1. Далее расположились "Валенсия" – 8 к 1, "Милан" – 9 к 1, "Бавария" и "Рома" – 10 к 1, и ПСВ – 17 к 1.

Жеребьевка четвертьфиналов и полуфиналов Лиги чемпионов состоится 9 марта в Афинах, где в мае будет сыгран и финал турнира. После того, как станут известны ее результаты, коэффициенты ставок на победу в самом престижном клубном турнире европейского футбола наверняка поменяются.

Лента.ру