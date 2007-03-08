Марадону подозревают в отмывании денег

Легендарного аргентинского футболиста Диего Марадону подозревают в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег.

В соответствии с постановлением суда в среду центральный банк Аргентины дал распоряжение финансовым учреждениям страны предоставить компетентным органам полную информацию о состоянии банковских счетов Марадоны и всех его финансовых операциях с 2005 года, сообщает ИТАР-ТАСС.

У бывшего капитана аргентинской сборной уже были неприятности с правосудием. В феврале 2005 года верховный суд Италии обязал его выплатить итальянской казне 30 миллионов евро. Именно такую сумму он скрыл от уплаты налогов, получая гонорары во время выступления за неаполитанский футбольный клуб "Наполи" в конце 1980-х годов прошлого века.

В июне прошлого года итальянские блюстители правопорядка конфисковали у Марадоны в пользу государства пару наручных часов "Ролекс" стоимостью 10 тысяч евро, когда он прибыл в страну для участия в благотворительном футбольном матче.

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