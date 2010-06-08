Сборная Маркевича сыграет против швейцарцев
10:55, 08 июня 2010Спорт
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Матч состоится в Женеве
Сборная Украины по футболу проведет товарищеский поединок против национальной команды Швейцарии.
Об этом сообщает газета "Команда". Матч состоится 17 ноября в Женеве.
Напомним, 11 августа подопечные Маркевича должны сыграть против Голландии в Донецке, 4 сентября в Варшаве состоится матч против Польши, а 12 октября в нашу страну должна приехать главная команда Аргентины.
Соперники на 7 сентября до сих пор неизвестны.
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