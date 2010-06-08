Братья Кличко стали почтовой маркой

УГППС «Укрпочта» с 8 июня введет в обращение марку под номером 1047 с портретом украинских боксеров Виталия и Владимира Кличко.

Марки будут выпускаться форматом 40х28 мм, номинал каждой марки – 1,50 грн. Тираж составляет 170 000 экземпляров.

На марке предусмотрена защита – в ультрафиолетовом излучении будет проявляться слово «Кличко», сообщает Sports.ru.