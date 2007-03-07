Завершились матчи 1/8 Лиги чемпионов

Трудную (даже нервную) победу у Арсенала вырвал ПСВ (оба гола Алекс, причём на 58-й минуте в свои ворота, а на 83-й «сравнивает счёт") и вышел в следующий тур.

Манчестер забил гол на 72-й минуте (Ларссон). 1:0 как и в первом матче. Лилль уходит.

Баварии предстояло отыгрывать проигрыш в Мадриде (3:2). Она справилась. Первый гол – быстрый, супербыстрый – на 10-й секунде (Макаай), перехватив первую же атаку Реала из центра поля. Лусио на 66-й минуте закрепляет шансы Баварии, но 83-я приносит пенальти в пользу Реала (реализует Нистелрой). В итоге 2:1 и 4:4 по сумме матчей. Два гола, забитые в первом матче, вывели в четвертьфинал Баварию.

Милан и Селтик не смогли открыть счёт в основное время. Добавочное время началось голом Кака, и этот гол остался единственным. Милан в одной четвертой.