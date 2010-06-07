Луческу отработает в "Шахтере" еще один сезон

Главный тренер "Шахтера" Мирча Луческу не собирается менять команду и отработает в Донецке еще год по контракту.

"Информация о возможном переходе в "Бешикташ" не соответствует действительности. Этот вопрос просто не рассматривается.

У меня еще год контракта с "Шахтером", и я отработаю его до конца из уважения к людям, которые имеют к клубу отношение", - цитирует Луческу terrikon.dn.ua с ссылкой на румынскую газету Prosport.