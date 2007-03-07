Матч Шахтер - Севилья будут транслировать по радио

Завтра состоится матч 1/8 финала Кубка УЕФА между футбольными командами "Шахтер" (Донецк - Украина) и "Севилья" (Испания).

Как сообщили УНИАН в ТРК “Радио-Эра”, украинские телеканалы не будут транслировать этот матч, поскольку не получили соответствующих прав. Однако услышать трансляцию этого поединка можно будет в сети "Радио-Эра" ФМ. ТРК "Радио-Эра ("Радио-Эра" ФМ) " - единственная среди общенациональных телерадиокомпаний Украины получила право на трансляцию этого матча в прямом эфире.

Начало трансляции на "Радио-Эра" - в четверг, 8 марта, в 21.45.