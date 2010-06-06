Дидье Дрогба срочно прооперирован

Нападающий "Челси" и лидер сборной Кот-д`Ивуара по футболу Дидье Дрогба успешно прооперирован на травмированном локте, но пока не ясно, сможет ли он выступить на чемпионате мира-2010, говорится в заявлении Федерации футбола Кот-д`Ивуара.

Дрогба получил травму в товарищеском матче с командой Японии в пятницу. В субботу была операция. Ивуарийские врачи выразили уверенность, что 32-летний форвард скоро вернется на футбольное поле.

Дрогба должен был стать одной из звезд предстоящего турнира в ЮАР. В минувшем чемпионате Англии форвард забил 29 мячей в 32 матчах и помог "Челси" стать чемпионом страны.

Сборная Кот-д`Ивуара, напоминает РИА "Новости", попала в сложную группу к командам Бразилии, Португалии и КНДР, ее первый матч в ЮАР состоится 15 июня.