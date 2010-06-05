Сегодня в Херсоне стартует ралли «Чумацький шлях».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил директор соревнования «Чумацький шлях Mentos Rally»Олег ПЕТРИЩИВ.

Торжественное открытие ралли состоится в 21.00 возле областного киноконцертного зала «Юбилейный», а само ралли пройдет 6 июня.

Как сказал О.ПЕТРИЩИВ, в следующем году оргкомитет планирует пригласить к участию в соревнованиях команды из других стран для получения статуса международного, что станет одним из первых шагов для включения «Чумацького шляху» в Чемпионат Европы по ралли.

28 мая истек срок подачи заявок на участие в ралли. В этом году в нем примут участие пять команд. Среди них - чемпионы прошлого года, команда «Mentos Ascania Racing». В целом, оргкомитет ралли получил более 50 заявок от сильнейших украинских гонщиков.

В этом году общая дистанция трассы «Чумацький шлях Mentos Rally» составляет 241,71 км, из которых 94,32 км – 8 специальных участков.