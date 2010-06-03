Ахметов выиграл суд у Матузалема

Федеральный трибунал Швейцарии обязал испанский футбольный клуб «Сарагоса» и футболиста Франселино МАТУЗАЛЕМА выплатить ФК «Шахтер» (Донецк) более 13,5 млн. евро.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Шахтера», сегодня в офис ФК поступило уведомление о решении Федерального трибунала Швейцарии, в котором говорится, что исковые требования Ф.МАТУЗАЛЕМА и футбольного клуба «Сарагоса» полностью отклонены.

«То есть ответчики (ФК «Сарагоса» и Ф.МАТУЗАЛЕМ) обязаны выплатить футбольному клубу «Шахтер» более 13,5 миллионов евро, включая сумму долга и пеню за просрочку платежа», - отметили в пресс-службе.

Кроме того, Федеральный трибунал Швейцарии возложил все судебные издержки по рассмотрению апелляции на Ф.МАТУЗАЛЕМА и ФК «Сарагоса».

Справка УНИАН. 19 мая 2009 года спортивный арбитражный суд Лозанны (Швейцария) вынес решение по «делу МАТУЗАЛЕМА». Согласно вердикту, экс-капитан «Шахтера» бразилец Ф.МАТУЗАЛЕМ, который 5 июля 2007 года в одностороннем порядке разорвал контракт с «Шахтером» и подписал новое соглашение с клубом «Сарагоса», обязан выплатить донецкому клубу компенсацию в размере 11 млн. 858 тыс. 934 евро плюс 5% годовых за каждый год, начиная с 5 июля 2007 года. Суд постановил: ответственность за компенсацию ущерба, нанесенного ФК «Шахтер», определить солидарной между Ф.МАТУЗАЛЕМОМ и «Сарагосой». То есть, ту часть суммы, которую не заплатит футболист, должен компенсировать ФК «Сарагоса». Окончательное решение по данному делу должен был принять Федеральный трибунал Швейцарии.