Завершились матчи 1/8 Лиги чемпионов
23:41, 06 марта 2007Спорт
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Из шести голов три забиты в матче Челси - Порту
|Андрей Шевченко. Фото AFP
Барселоне одного гола (Гудьонсен, 75) не хватило, чтобы исправить домашний проигрыш 1:2 от Ливерпуля. В 1/4 мы увидим мерсисайдцев.
Трудная победа далась Челси. Порту открыла счет (Куарежма, 15). Роббен на 48-й минуте и Баллак на 79-й вывели Челси в четвертьфинал.
Интер и Валенсия не смогли открыть счёт. 2:2 в первом матче оставили Интер за бортом турнира.
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