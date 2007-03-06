Завершились матчи 1/8 Лиги чемпионов

Рома забила два гола Лиону (Тотти, 22, Мансини, 44) и вышла в следующий тур.

Барселоне одного гола (Гудьонсен, 75) не хватило, чтобы исправить домашний проигрыш 1:2 от Ливерпуля. В 1/4 мы увидим мерсисайдцев.

Трудная победа далась Челси. Порту открыла счет (Куарежма, 15). Роббен на 48-й минуте и Баллак на 79-й вывели Челси в четвертьфинал.

Интер и Валенсия не смогли открыть счёт. 2:2 в первом матче оставили Интер за бортом турнира.