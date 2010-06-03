Маркевич: у нас работы — непочатый край

В среду в товарищеском матче сборная Украины обыграла в Осло сборную Норвегии — 1:0. На послематчевой пресс-конференции главный тренер украинцев Мирон Маркевич так прокомментировал игру своих подопечных:

"Если учесть то, что мы сегодня первый раз играли таким составом, а также привлекли четырех игроков молодежной сборной, то, конечно, не все у нас клеилось, и я говорю об этом абсолютно откровенно. Хотя моментами команда играла достаточно неплохо.

Ну и кроме того надо учитывать, что у нас в соперниках была опытная команда, которая уже несколько лет играет фактически одним составом. Сегодня ощущалось, что норвежцы более сыгранны, более опытны. Конечно же, мы довольны победой, но у нас работы — непочатый край. С другой стороны, мы увидели, на каких исполнителей мы можем рассчитывать в будущем. Думаю, что сегодня молодежь показала себя с неплохой стороны, но, разумеется, есть, над чем работать".

С приходом к рулю сборной Украины Маркевича команда одержала три победы из трех. Журналисты отметили, что такой лихой старт даже немного пугает...

Маркевич: "Я тоже побаиваюсь, что мы выиграли все матчи этого сбора. По работе с клубными командами я знаю, что это такое, когда во всех контрольных матчах добываются победы. Поэтому сейчас, прежде всего, мы проанализируем все ошибки, которые были допущены командой в этих трех матчах, и к матчу со сборной Голландии будем готовиться очень серьезно".

На замечание о том, что "сине-желтые" прервали домашнюю победную серию сборной Норвегии из 34 игр, Маркевич отреагировал так:

"Я спокойно к этому отношусь. Тем более, что если быть честным, мы не должны были сегодня выиграть. К тому же, когда-то и у меня когда-то закончится какая-то серия. Это тренерская доля, никуда от нее не денешься".

Динамо Киев от Шурика