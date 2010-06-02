Украинская сборная по футболу обыграла сборную Норвегии

Национальная сборная Украины по футболу обыграла в товарищеском матче команду Норвегии со счетом 0:1.

Матч состоялся на стадионе «Уллевол» в столице Норвегии Осло. Единственный мяч во встрече на 79 минуте забил форвард украинцев Роман ЗОЗУЛЯ.

Таким образом, сборная Украины под руководством нового главного тренера Мирона МАРКЕВИЧА завоевала уже третью победу в трех сыгранных матчах - над сборными Литвы (4:0), Румынии (3:2) и Норвегии.