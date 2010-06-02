Маркевич: Милевский еще будет играть так, что ему все станут аплодировать

Тренер сборной Украины по футболу Мирон Маркевич заступился за нападающего киевского "Динамо" и сборной Артема Милевского, в адрес которого последнее время звучит много критики.

"Признаться, мне неприятен возникший вокруг него нездоровый ажиотаж. Согласен, Милевский может играть намного сильнее, но в матче с румынами он здорово помог команде после того, как мы пропустили второй мяч. Артем отрабатывал в обороне и помогал средней линии. Не забил? Значит, сделает это в следующий раз. Я понимаю чувства болельщиков, которые ждут от динамовского капитана результативной игры. Однако стоит ли вешать ярлыки уже с первых игр? Уверен, Милевский еще будет играть так, что ему все станут аплодировать. Он продуктивно работал на сборе, но в играх у него пока не все получилось. Но это случается с каждым футболистом, особенно после окончания трудного сезона. В таких ситуациях мы должны поддерживать игрока, а не осуждать его!", - сказал Маркевич в интервью Football.ua.