Матерацци требует от Зидана извинений

Защитник миланского "Интера" и сборной Италии Марко Матерацци заявил, что француз Зинедин Зидан, ударивший его головой в грудь во время финала ЧМ-2006, должен извиниться перед ним, пишет издание The Sun. По словам итальянского участника скандала мирового первенства, француз должен последовать его примеру и сделать шаг к примирению.

Матерацци признался, что на самом деле во время финального матча чемпионата мира оскорбил сестру Зидана, но подчеркнул, что сделал это не специально, потому что не знал, что у капитана сборной Франции есть сестра. "Я публично извинился перед Зинедином, но он не сделал ответный шаг. За те месяцы, что прошли с момента окончания чемпионата мира, я несколько раз пытался встретиться с Зиданом, но всякий раз он уходил от этой встречи", - рассказал итальянский защитник.

"Я очень хотел бы встретиться с Зиданом перед объективами фотоаппаратов и обменяться с ним футболками", - подчеркнул Матерацци.

Напомним, что конфликт между Зиданом и Матерацци произошел во время финального матча ЧМ-2006, в котором сборная Италии по пенальти обыграла команду Франции. За 10 минут до окончания дополнительного времени француз головой ударил итальянца в грудь, после чего был удален с поля аргентинским рефери Орасио Элисондо. Эта красная карточка стала последней для экс-капитана сборной Франции – сразу после окончания финала он объявил о завершении спортивной карьеры.

Лента.ру