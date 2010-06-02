Тимощук заменит Шевченко
08:45, 02 июня 2010Спорт
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Начало трансляции в 20:00
Полузащитник "Баварии" Анатолий Тимощук будет капитаном национальной сборной Украины в товарищеском матче с Норвегией, который пройдет 2 июня в Осло (начало трансляции на ICTV в 20:00).
Об этом на предматчевой пресс-конференции рассказал наставник украинцев Мирон Маркевич, сообщает "Третий тайм" (ICTV).
В матчах с Литвой и Румынией капитаном команды был Андрей Шевченко.
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