Тимощук заменит Шевченко

Полузащитник "Баварии" Анатолий Тимощук будет капитаном национальной сборной Украины в товарищеском матче с Норвегией, который пройдет 2 июня в Осло (начало трансляции на ICTV в 20:00).

Об этом на предматчевой пресс-конференции рассказал наставник украинцев Мирон Маркевич, сообщает "Третий тайм" (ICTV).

В матчах с Литвой и Румынией капитаном команды был Андрей Шевченко.

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