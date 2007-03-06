У первого победителя Лиги чемпионов украли трофей

Неизвестные похитили со стадиона "Велодром", где проводит домашние матчи футбольный клуб "Марсель", копию Кубка чемпионов. Пропажа была обнаружена утром 6 марта, хотя сотрудники стадиона уверяют, что дверь в музей была закрыта, передает AFP. Полиция уже начала расследование инцидента.

В 1993 году "Марсель" получил трофей как первый в истории победитель Лиги чемпионов. В финале французская команда переиграла "Милан" со счетом 1:0. Единственный гол в том матче забил защитник "Марселя" Базиль Боли. Кубок чемпионов в течение года хранился в клубном музее "Марселя", а затем был отдан обратно в УЕФА, а вместо него в музей поместили копию.

Между тем, до кражи стало известно, что "Марсель", потерявший лидирующие позиции во французском футболе, по-прежнему остается самой популярной командой среди фанатов – за него болеют 17,2 процента болельщиков. Бессменный чемпион Франции последних лет "Лион" занял в опросе журнала "Франс Футбол" второе место, получив 12,5 процентов голосов. Самой популярной иностранной командой во Франции стал мадридский "Реал".

Лента.ру