В УЕФА не нашли доказательств подкупа Баварии перед матчем с Зенитом

УЕФА не нашел доказательств подкупа мюнхенской "Баварии" перед матчем с питерским "Зенитом" в полуфинале Кубка УЕФА сезона-2007/08. Об этом представитель УЕФА сообщил немецкому агентству DPA, комментируя информацию испанских и немецких СМИ о возобновлении расследования обвинений в адрес "Зенита".

По словам представителя УЕФА, руководящий орган европейского футбола не нашел оснований для начала дисциплинарных процедур по этому делу. Представитель "Зенита", в свою очередь, назвал появившиеся в СМИ сообщения "полной чушью" и подчеркнул, что дело об обвинениях в адрес питерского клуба давно закрыто.

31 мая сайты немецкого журнала Stern и испанской газеты ABC, ссылаясь на члена дисциплинарного комитета УЕФА, сообщили, что Союз европейских футбольных ассоциаций возобновил расследование обвинений, выдвинутых испанскими СМИ в октябре 2008 года.

Тогда газеты ABC и El Pais написали, что члены российской организованной преступной группировки, задержанные испанской полицией в июне 2008 года, обсуждали подкуп "Баварии". В частной беседе со своим подельником один из задержанных - Геннадий Петров - говорил о "50 миллионах" (не уточняя, в какой валюте), которые якобы были выплачены "Баварии" за поражение со счетом 0:4.

Благодаря победе над "Баварией" "Зенит" вышел в финал Кубка УЕФА сезона-2007/08. В решающем матче питерцы победили шотландский "Рейнджерс" (2:0) и выиграли турнир.

Лента.ру