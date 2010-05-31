В сборной Украины может появиться чернокожий футболист

Главный тренер национальной сборной Украины Мирон Маркевич хочет видеть в команде сенегальского защитника Папу Гуйе, выступающего за харьковский "Металлист". Об этом наставник заявил в вечернем эфире ТРК "Украина".

"Мы действительно занялись тем, чтобы натурализировать Папа Гуйе. Сам защитник уже дал свое согласие и, думаю, что у нас не будет проблем с его натурализацией, учитывая тот факт, что он живет на Украине уже 8 лет", - сказал М.Маркевич.

Отметим, что в 2008 году сербский нападающий Марко Девич сменил гражданство на украинское и теперь играет в составе сине-желтой команды.

Тренер также отметил, что на предстоящий поединок со сборной Норвегии 2 июня не поедут пять игроков основного состава - Андрей Шевченко, Андрей Пятов, Артем Милевский, Тарас Михалик и Александр Алиев. В тот же время, тренерский штаб принял решение вызвать в национальную команду игроков молодежной сборной Украины: Ярослава Ракицкого, Андрея Ярмоленко, Романа Зозулю и Тараса Степаненко.

Напомним, 29 мая сборная Украины со счетом 3:2 в товарищеском матче обыграла команду Румынии. Игра состоялась во Львове на стадионе "Украина".

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