Сергей Карякин выиграл Кубок мира по быстрым шахматам

Российский гроссмейстер Сергей КАРЯКИН победил в финальной партии IV Международного кубка мира по быстрым шахматам, состоявшегося в Одессе, и выиграл Кубок мира.

Как передает корреспондент УНИАН, основные поединки между С.КАРЯКИНЫМ и его соперником-соотечественником Дмитрием ЯКОВЕНКО завершились вничью, и победитель был определен лишь при «армагеддоне» - в заключительной игре, где ничья невозможна и трактуется как победа черных фигур. С.КАРЯКИН играл белыми и выиграл завершающую партию.

В четвертьфинале встретились россиянин Александр ГРИЩУК и словацкий шахматист Сергей МОВСЕСЯН, испанец Алексей ШИРОВ и россиянин С.КАРЯКИН, украинский гроссмейстер Павел ЭЛЬЯНОВ с представителем Турции Михаилом ГУРЕВИЧЕМ, а Д.ЯКОВЕНКО с азербайджанцем Вугаром ГАШИМОВЫМ.

Президент Международной шахматной федерации Кирсан ИЛЮМЖИНОВ и президент Федерации шахмат Турции Али ЯЗЫЧИ, наблюдавшие за заключительными поединками турнира, отметили высокий уровень организации Кубка мира.

В 2011 году в Одессе состоится V розыгрыш Кубка мира по быстрым шахматам среди мужчин, сообщили в пресс-службе президента Ассоциации шахматных профессионалов Украины.