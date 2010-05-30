Маркевичу игра с румынами местами понравилась

Главному тренеру сборной Украины Мирону Маркевичу местами понравилась игра команды в матче с румынами.

Об этом наставник "сине-желтых" заявил во флеш-комментарии на ICTV.

"Первый тайм был неплохим, просто мы действительно не доходили до ударов. Нужно отдать должное сопернику, они достаточно грамотно играли в обороне, особенно Киву. Все-таки футболист "Интера", и чувствовалось, что он сдерживает наши атаки", - сказал тренер сборной

"Я доволен игрой в первом тайме. А затем были те два нелогичных гола, которые мы пропустили практически из ничего. Хорошо, что футболисты дожали соперника - это для нас важно было", - прибавил он.

По словам Маркевича, в перерыве он попросил полузащитников отдавать больше передач Шевченко "и в конечном итоге это дало свой результат". "Хотя мы не просили ничего не менять, играть так же. Знаете, хорошо, что мы дожали соперника, и моментами была хорошая игра".

"Для меня любая победа ценна, особенно для сборной. Конечно, мы будем анализировать эту игру, потому что немножко допускаем ошибки в обороне. Я не имею в виду только защитников, а командную игру в обороне. Это нам нужно усилить", - резюмировал тренер.

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