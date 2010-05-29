Фестиваль "Тарасова гора" предложит силовые конкурсы с Вирастюком

В Черкасской области 3-6 июня на базе отдыха "Приднепровская" в селе Чапаевка Золотоношского района состоится международный мотофестиваль "Тарасова гора".

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе фестиваля "Тарасова гора", в программе мероприятия: возложение цветов к могиле Тараса Шевченко вместе с детьми – воспитанниками каневского интерната, силовые конкурсы с Василием ВИРАСТЮКОМ, конкурс мисс "Тарасова Гора", пивной чемпионат, мотоциклетные конкурсы, выступления музыкальных групп, среди них - Zdob Si Zdub (Молдова), "Тартар" и др.

Фестиваль "Тарасова гора" учредил в мае 2002 года байкер Ашот АРУШАНОВ, он в первый раз собрал своих друзей в Каневе, где проходят Шевченковские дни. В 2004 году фестиваль "Тарасова гора" стал международным. В прошлом году участие в "Тарасовий горе" приняли свыше трех тысяч мотоциклистов из Украины и зарубежья.