На матче Украина - Румыния аншлага не будет?

По состоянию на 11:30 утра субботы, 29 мая, на товарищеский матч Украина - Румыния, который пройдет на стадионе "Украина" во Львове, продано 14 тысяч билетов.

Об этом в комментарии "Чемпион" рассказал председатель Федерации футбола Львовской области Ярослав Грисё.

По его словам, проданы билеты ценой в 50, 80 и 100 гривен.

Напомним, что стоимость билетов на эту игру ФФУ согласовывала с "Карпатами". Ценовая категория билетов от 50 до 400 гривен.

Стадион "Украина" вмещает 28 тысяч зрителей.

Причин малого ажиотажа на игру называется несколько. Это и позднее начало матча (20:30), из-за чего во Львов не смогут приехать болельщики из других городов региона, а также завышенная стоимость билетов как для товарищеского поединка.