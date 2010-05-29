Кличко перевесил Сосновски (фото)

Состоялось взвешивание накануне поединка 29 мая в немецком Гельзенкирхене.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC украинец Виталий Кличко (41-2, 37 нокаутов) показал на весах отметку в 112 кг.

Его противник, польский боксер, который проживает в Великобритании, Альберт Сосновски (45-2-1, 27 нокаутов) затянул на 101,8 кг.

"Альберт в абсолютно феноменальной форме, так как тренировался к этой встрече очень старательно, - заявил промоутер польского боксера Джо Дегуардия. - Ожидается, что на этот поединок приедут 40 тысяч фанатов из Польши, чтобы поддержать Альберта. Так что, несмотря на то, что он будет выступать не у себя дома, сильная поддержка на трибунах вынудит его думать о противоположном. Альберт очень уверен в своем плане на будущий поединок, и я ожидаю, что это будет интересный и захватывающий бой".

Ранее сообщалось, что польское телевидение все-таки купило права на трансляцию боя между Чемпионом WBC в сверхтяжелом весе Виталием Кличко и Альбертом Сосновски.

Напомним, что Кличко и Сосновски встретятся 29 мая.

Прямую телетрансляцию поединка смотрите 29 мая в 23:50 на телеканале "Интер".

Gazeta.ua